Son Dakika Haberleri: Kremlin: "Putin ile Erdoğan önümüzdeki günlerde Suriye'yi görüşebilir"
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Kremlin: "Putin ile Erdoğan önümüzdeki günlerde Suriye'yi görüşebilir"

53 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Suriye'yi görüşebileceğini söyledi.

Kremlin:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde Suriye'yi görüşebileceğini söyledi.


Suriye'de Beşar Esad rejimin Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in Han Şeyhun ilçesini muhaliflerden geri almasına ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tür kazanımlar elbette önemlidir. Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalıdır" dedi.


Peskov açıklamasının devamında, "En başından beri teröristlere ve terörist gruplara karşı mücadele tüm bölgelerde sürdü ve devam edecek" ifadelerini kullandı.


Putin ile Erdoğan görüşebilir


Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib konusunda bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeme ihtimalini sorması üzerine Peskov, her iki liderin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili telefon görüşmesi yapabileceğini belirtti. - MOSKOVA

Dmitriy Peskov, Suriye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:46 Kaynak: İHA
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