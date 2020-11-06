Kremlin, Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddiaları yalanladı - Son Dakika

Kremlin, Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddiaları yalanladı
06.11.2020 13:13
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.
Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin'in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.
Bu yıl 68 yaşına giren Putin'in başkanlık koltuğundaki görevi 2024'te sona eriyor.
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