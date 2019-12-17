Kremlin: "Putin ve Erdoğan zirvede Libya'yı da görüşülecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Kremlin: 'Putin ve Erdoğan zirvede Libya'yı da görüşülecek' - Son Dakika

Kremlin: "Putin ve Erdoğan zirvede Libya'yı da görüşülecek"

6 saat önce

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayında gerçekleştireceği zirvede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planını da görüşeceği belirtildi.

Kremlin:

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayında gerçekleştireceği zirvede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planını da görüşeceği belirtildi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planını da ele alacağı belirtildi.


Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in İstanbul'da Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geleceği ifade edilmişti. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
19:31 Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu - Son Dakika Haber
19:25 17 Aralık'te ne olmuştu ve o dönemin 17 aktörü bugün nerede? - Son Dakika Haber
19:22 Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Son Dakika Haber
19:22 İYİ Parti Uşak İl Başkanı belli oldu - Son Dakika Haber
19:05 Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum - Son Dakika Haber
18:41 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi - Son Dakika Haber
18:04 FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:37:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kremlin: "Putin ve Erdoğan zirvede Libya'yı da görüşülecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]