Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.
Peskov, gazetecilere açıklamasında, Putin ile Macron'un dünkü telefon görüşmesinin ardından yerel saatle 01.00 sularında Macron'un inisiyatifiyle ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı.
Sözcü Peskov, "Devlet başkanları, Ukrayna'nın etrafındaki durumu müzakere etmeyi sürdürdüler." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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