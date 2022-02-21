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Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü - Son Dakika

Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü

21.02.2022 11:59
Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.

Peskov, gazetecilere açıklamasında, Putin ile Macron'un dünkü telefon görüşmesinin ardından yerel saatle 01.00 sularında Macron'un inisiyatifiyle ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı.

Sözcü Peskov, "Devlet başkanları, Ukrayna'nın etrafındaki durumu müzakere etmeyi sürdürdüler." ifadesini kullandı.

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Emmanuel Macron, Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Kremlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü - Son Dakika


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