Son Dakika Haberleri: Kremlin: "Putin ve Trump bu ay Japonya'da görüşebilir"
Son Dakika Güncel Haber

Kremlin: "Putin ve Trump bu ay Japonya'da görüşebilir"

1 saat önce

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Japonya'da görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Kremlin:
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay Japonya'da görüşme ihtimalinin olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un bu gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay içinde Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşecek olan G20 zirvesinde görüşme şanslarının olduğu bildirdi. Açıklamada, "Elbette bir şans var. Görüşmenin olabileceğine dair bir şans var" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Vladimir Putin, Donald Trump, Japonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi Fark etmek neredeyse imkansız! İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar Son dakika! Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayın programı TRT'de olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:37:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kremlin: "Putin ve Trump bu ay Japonya'da görüşebilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]