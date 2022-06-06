Kremlin, Rusya Dışişleri Bakanı'nın uçağının engellenmesini "düşmanca" olarak tanımladı - Son Dakika
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Kremlin, Rusya Dışişleri Bakanı'nın uçağının engellenmesini "düşmanca" olarak tanımladı

06.06.2022 14:25
Kremlin, Rusya Dışişleri Bakanı'nın uçağının engellenmesini "düşmanca" olarak tanımladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un uçağının, bazı Avrupa ülkelerince engellenmesinin "düşmanca bir eylem" olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un uçağının, bazı Avrupa ülkelerince engellenmesinin "düşmanca bir eylem" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edilmesini değerlendirdi.

Söz konusu ülkelerin attığı adıma tepki gösteren Peskov, "Ülkemize, ülkemizin üst düzey temsilcilerine yönelik bu tür düşmanca eylemler elbette bazı sorunlara yol açabilir, bu temasların takvimini ileri bir zamana kaydırabilir." dedi.

Dmitriy Peskov, bu eylemlerin, Rusya ile diğer ülkeler arasındaki temasları etkilemeyeceğine işaret ederek, "Bu düşmanca eylemlerin, ülkemizin bu ülkelerle özellikle de Sırbistan gibi dost ülkelerle temaslarının devam etmesini engelleyemeyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

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