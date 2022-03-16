Kremlin: Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir anlaşma paketini açıklamak için erken - Son Dakika
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Kremlin: Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir anlaşma paketini açıklamak için erken

16.03.2022 19:24
Kremlin: Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir anlaşma paketini açıklamak için erken

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu söyledi.

Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.

Peskov, "Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti. ???????

YORUMLAR
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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Bu durumda görüşmelerin devam ediyor olduğu gerçeği dahi olumlu' Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Bu durumda görüşmelerin devam ediyor olduğu gerçeği dahi olumlu' Kremlin Sözcüsü Peskov: '(Ukrayna) Tüm planlar, onaylanmış sürede tamamlanacak' Kremlin Sözcüsü Peskov: '(Ukrayna) Tüm planlar, onaylanmış sürede tamamlanacak'

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir anlaşma paketini açıklamak için erken - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin: Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir anlaşma paketini açıklamak için erken - Son Dakika
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