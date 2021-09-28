Kremlin: Rusya'nın bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunu değerlendirdi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasının başlayıp başlamadığını değerlendiren Peskov, "Bazıları, dördüncü dalganın başlayacağını söylüyor. Ancak gerçek şudur, bazı bölgelerde vakalarda artış yaşanıyor." dedi.

Peskov, ülkedeki bölge yönetimlerinin salgın durumuna göre karar alma yetkisine sahip olduğunu anımsattı.

Rusya'da 852 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölü sayısı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 852 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kaydedildi. Virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 205 bin 531'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüsten 17 bin 368 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 635 bin 485'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 559 artarak 7 milyon 464 bin 708'e yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ülkede, eylül başında günlük vaka sayısı 19 binin altıda iken 16 Eylül'de 19 binin üzerinde görüldü.

23 Eylül'de 21 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı 25 Eylül'de 22 bin 41, 26 Eylül'de 22 bin 498, dün de 22 bin 236 olarak açıklandı.

Moskova'da son 24 saatte 2 bin 541 vaka

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 541 artarak 1 milyon 626 bin 918'e, virüsten ölenlerin sayısı 63 artışla 28 bin 853'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, 24 Eylül'de ülkenin 36 bölgesinde Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek "Tam kapanma konusunu konuşmak için hiçbir neden yok." ifadesini kullanmıştı.