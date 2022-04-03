Kremlin: Rusya'nın Etrafındaki ABD Tarafından Finanse Edilen Laboratuvarlar Biyolojik Silahlar Yaratmaya Çalışıyor - Son Dakika

MOSKOVA, 3 Nisan (Xinhua) — Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Moskova'nın, Rusya'nın çevresinde biyolojik silah geliştirmekle uğraşan çok sayıda biyolojik laboratuvarın kurulduğuna dair bilgiye sahip olduğu kaydedildi. Peskov, Belarus-24 TV kanalına verdiği röportajda "Pentagon tarafından finanse edilen bir program çerçevesinde, Rusya ve Belarus'un etrafında, sadece son derece tehlikeli patojenler, mikroplar, virüslerle uğraşmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni biyolojik silah türleri icat etmek için projeler üzerinde çalışan kapsamlı bir biyolojik laboratuvar ağı oluşturuldu" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, "Amerikalılar şimdi dikkatleri biyolojik laboratuvarlar konusundan başka yöne çekmeye çalışıyor fakat gerçekler ortada. Problem Rusya ve başka çok sayıda ülkeyi ilgilendiriyor" dedi. Rusya Parlamentosu'nun alt meclisi olan Devlet Duması Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunda ABD'nin tehlikeli biyolojik faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığını söylemişti. Rus milletvekilleri, Ukrayna'daki ABD kontrolünde bulunan biyolojik laboratuvarları araştırmak amacıyla bir komisyon kurdu.