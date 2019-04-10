Kremlin: "Rusya, (Türkiye ile S-400 Konusunda) Yeni Bir Anlaşma Yapmaya Açıktır.
34 dakika önce
Kremlin: "Rusya, (Türkiye ile S-400 konusunda) yeni bir anlaşma yapmaya açıktır.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:24 Kaynak: AA
Kremlin: " Rusya
, (Türkiye
ile S-400 konusunda) yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya işbirliğini geliştirmek için fırsat arıyor."
Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı
Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı