Son Dakika Haberleri: Kremlin: "Rusya, (Türkiye ile S-400 Konusunda) Yeni Bir Anlaşma Yapmaya Açıktır.

Kremlin: "Rusya, (Türkiye ile S-400 Konusunda) Yeni Bir Anlaşma Yapmaya Açıktır.

34 dakika önce

Kremlin: "Rusya, (Türkiye ile S-400 konusunda) yeni bir anlaşma yapmaya açıktır.

Kremlin:
Kremlin: " Rusya, (Türkiye ile S-400 konusunda) yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya işbirliğini geliştirmek için fırsat arıyor."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:24 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Türkiye, Güncel
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