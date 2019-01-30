Son Dakika Haberleri: Kremlin: "Rusya ve Ukrayna Arasında Savaş Yok"

Kremlin: "Rusya ve Ukrayna Arasında Savaş Yok"

1 saat önce

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin de olumlu olmadığını söyledi.

Kremlin:
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin de olumlu olmadığını söyledi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Ukrayna'nın kuzeyinde devam eden krizi ve Kerç Boğazı'nda yakın zamanda yaşanan durumu hatırlatan Peskov, "Rusya ve Ukrayna arasında savaş yok. Bunlar iki komşu ülke, iki kardeş halk ama aynı zamanda az önce bahsettiğim şeyleri göz önünde bulundurduğumda, kesinlikle ilişkilerimizi olumlu olarak değerlendiremeyiz" dedi.

"İnsanlar savaştan yorgun"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise dün yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında uzlaşmaya varılması gerektiğini söylemişti. Poroşenko, "Kesinlikle Rusya ile barış sağlamamız lazım. Soğuk da olsa barış olmalı. İnsanlar savaştan yorgun" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Politika
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