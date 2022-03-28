Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli

28.03.2022 13:09
Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de devam etmesi beklenen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakere heyetlerinin bugün Türkiye'ye gideceklerini kaydeden Peskov, "Müzakerelere bugün devam edilme ihtimali düşük. Heyetler Türkiye'ye bugün gidiyor. Ancak teorik olarak, yarın başlayabilir." diye konuştu.

Peskov, müzakere sürecine dair yorum yapmaktan kaçınarak "Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemli. Ancak şimdilik müzakerelerle ilgili hiçbir ayrıntıyı açıklamama politikamıza bağlıyız. Bunun sadece müzakere sürecine zarar verebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin LPG tedarikini etkilemiyor Son dakika haber: Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin LPG tedarikini etkilemiyor Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: 'Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor' Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: 'Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor'

Ukrayna, Türkiye, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 19:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement