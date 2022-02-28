Kremlin: "Rusya ve Ukrayna taleplerini açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek" - Son Dakika
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Kremlin: "Rusya ve Ukrayna taleplerini açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek"

28.02.2022 14:08
Kremlin: "Rusya ve Ukrayna taleplerini açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus'taki müzakere görüşmelerinde talep ve pozisyonlarını kamuoyuna açıklamayacaklarını, müzakerelerin sessiz ilerleyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus'taki müzakere görüşmelerinde talep ve pozisyonlarını kamuoyuna açıklamayacaklarını, müzakerelerin sessiz ilerleyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus'un Gomel kentinde başlayan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin dün başlamamasından dolayı üzüntü duyduklarını söyleyen Peskov, "Biliyorsunuz ki heyetimiz orada uzun süredir bekliyor. Müzakereler, Belarus'ta gece de başlayabilirdi. Ancak Ukrayna müzakere masasına şimdi geldi" dedi. Ukrayna ve Rus taraflarının müzakere sürecine ilişkin bir bilgi açıklamayacağını belirten Peskov, "Rusya ve Ukrayna delegasyonu müzakerelere ilişkin talep ve pozisyonlarını açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları kapsayan caydırıcı güçlerini aktif etmesine karşı İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın, "Dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar" açıklamasına cevap veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Farklı düzeydeki çeşitli temsilciler tarafından olası çatışma durumları ve hatta NATO ile Rusya Federasyonu arasında olası çarpışmalar ve çatışmalar hakkında açıklamalar yapıldı. Bu tür açıklamaları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu açıklamaları yapanların isimlerini vermeyeceğim, ancak birisi İngiltere dışişleri bakanıydı" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı kendisini savunabilmesi anlamında Batı'dan verilen silah desteği açıklamalarına yanıt veren Peskov, "Ukrayna topraklarına silah ve mühimmat tedariki son derece tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı bir faktör olabilir ve olacaktır, bu da hiçbir halükarda Ukrayna'da istikrara ve düzenin sağlanmasına katkıda bulunmayacaktır. Uzun vadedeyse, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir" dedi. Peskov, NATO ile çatışma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna ise "Yorum yok" şeklinde yanıt verdi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Müzakere, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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