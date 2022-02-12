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Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi - Son Dakika

Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi

12.02.2022 01:05
Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi

BUENOS Kremlin'in Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Rusya'ya yapacağı ziyarette kendisine eşlik edecek kişilerden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakından görüşmesi için 5 PCR testi istediği belirtildi.

BUENOS Kremlin'in Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Rusya'ya yapacağı ziyarette kendisine eşlik edecek kişilerden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakından görüşmesi için 5 PCR testi istediği belirtildi.

BBC News Brasil'de yer alan habere göre, Bolsonaro-Putin görüşmesine katılacak kişilerin, Moskova'ya gitmeden önce 3, Moskova'ya vardıktan sonra 1 ve Putin ile görüşmeden yaklaşık 4 saat önce de bir PCR testi yaptırması gerekecek.

Kremlin'in talepleri arasında, Bolsonaro'nun seyahat edeceği uçaktaki yolcuların da uçağa binmeden önce 3 PCR testi yaptırması gerektiği bulunuyor. İlk testin, seyahatten 4-5 gün önce, ikincinin seyahatten 2 gün önce, 3. testin ise Moskova'ya varmadan bir gün önce yapılması gerekiyor.

Rus hükümetinin, Brezilya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği öneride, delegasyon başkanının da dahil edilmesi, bu durumu daha önce Kovid-19 aşısı olmayacağını açıklayan Devlet Başkanı Bolsonaro için de geçerli kılıyor.

Haberde, protokollerin şubat ayının başında, ziyaretin kesinleşmesiyle Brezilya'ya iletildiği ve Brezilya Dışişleri Bakanlığının Bolsonaro'nun gerekli protokollere uyup uymayacağı sorusuna cevap vermediği belirtildi.

Öte yandan, 7 Şubat'ta Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Kovid-19 testi yaptırmayı reddeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Putin ile görüşme yaptığı masa sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Brezilya Devlet Başkanının merkezinde ikili ticari ilişkilerin olacağı Rusya ziyaretinin 15-17 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Ukrayna krizinde Rusya'yı ziyaret etmesinin ABD'yi rahatsız ettiği ve ziyaretini iptal etmesi için hükümetine baskı yapıldığı yönündeki iddialara geçen hafta Bolsonaro, "Eğer Biden beni davet ederse büyük bir zevkle ABD'ye giderim. Brezilya Brezilya'dır, Rusya da Rusya. Ben tüm dünya ile iyi ilişkiler kurarım." cevabını vermişti.

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PCR Testi, Brezilya, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin, Rusya'yı ziyaret edecek Brezilya Devlet Başkanı ve ekibinden 5 PCR testi istedi - Son Dakika
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