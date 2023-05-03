Kremlin'e saldırı girişiminde bulunan İHA'ların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada - Son Dakika
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Kremlin'e saldırı girişiminde bulunan İHA'ların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

03.05.2023 16:34

Kremlin, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. İHA'lar etkisiz hale getirilirken, o anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna bu gece İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." ifadesini kullanıldı.

İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulandı. O anlara ilişkin bir video da paylaşıldı.

"SUİKAST GİRİŞİMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kremlin arazisine İHA'ların ve parçalarının düşmesi sonucunda herhangi bir kayıp ve maddi hasar oluşmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu eylemleri, yabancı konukların da katılımının planlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı ve geçit töreni arifesinde, 'planlı bir terör eylemi' ve devlet başkanına 'suikast' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

"MİSİLLEME TEDBİRLERİ ALMA HAKKI SAKLI TUTULACAK"

Bu "terör eylemi" sonucunda Putin'in yaralanmadığı, çalışma takviminin değişmediği ve her zamanki gibi çalışmasına devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rus tarafı, uygun gördüğü yerde ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar." değerlendirmesinde bulunuldu.

Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Güncel Kremlin'e saldırı girişiminde bulunan İHA'ların etkisiz hale getirildiği anlar kamerada - Son Dakika


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