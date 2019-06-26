Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
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Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir...

43 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Osaka'da görüşecek.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov:
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Osaka'da görüşecek. Görüşmede S-400'lerin ele alınması bekleniyor" - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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