Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
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Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Osaka'da görüşecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile 29 Haziran'da Osaka'da görüşecek. Görüşmede S-400'lerin ele alınması bekleniyor" - MOSKOVA
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