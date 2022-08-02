Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir

02.08.2022 14:13
Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinin bölgedeki gerginliği artırdığını belirterek, "(Pelosi'nin Asya turu) Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinin bölgedeki gerginliği artırdığını belirterek, "(Pelosi'nin Asya turu) Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir. Durumu kışkırtırken, gerginliğin artmasına yol açıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığına işaret eden Peskov, "Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir. Durumu kışkırtırken, gerginliğin artmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın gelişmeler hakkında Çin'le tümüyle bir dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Elbette, bir kez daha Çin ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Bu konudaki çok hassas tavırlarını anlıyoruz ve haklılar." dedi.

ABD'nin bu hassasiyete saygı göstermek yerine çatışmacı bir tutum sergilediğini belirten Peskov, "Bu iyiye işaret değil. Burada sadece üzüntümüzü ifade edebiliriz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleşecek görüşmeyi de değerlendiren Peskov, iki liderin Rusya ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğini ele alacaklarını söyledi.

İki liderin, ekonomiden bölgesel sorunlara çok sayıda konuyu istişare edeceğini aktaran Peskov, "Görüşme ayrıca Suriye ve Ukrayna konuları, tahıl sevkiyatı için kurulan mekanizmanın etkinliği konusunda karşılıklı güncel bilgilerin paylaşılması ve uluslararası ilişkiler konusunda fikir alışverişi yapmak için de iyi bir fırsat." diye konuştu.

Peskov, görüşme gündeminin oldukça yoğun olacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor Beyaz Saray: 'Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var' Beyaz Saray: 'Meclis Başkanı'nın Tayvan'ı ziyaret etme hakkı var'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nancy Pelosi, Kremlin, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
14:06 Dünyayı sarsan gizemli hastalık! Güney Sudan'da 89 kişi hayatını kaybetti
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:20 Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı
13:17 Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:18:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement