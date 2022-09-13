Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Peskov, "Yapılan görüşme doğrultusunda şimdi uzman düzeyinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şimdilik daha fazla bir şey söylemeyeceğim, bu çalışmanın sonuçlarını aldığımız zaman sizleri bilgilendireceğiz." diye konuştu.

RUSYA'NIN ROLÜNE DEĞİNDİ