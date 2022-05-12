Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için tehdit - Son Dakika
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Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için tehdit

12.05.2022 12:46
Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvurma kararı almasını değerlendirdi.

NATO'nun genişlemesinin, bölgedeki güvenliği ve istikrarı artırmadığını savunan Peskov, "Rusya'nın, Finlandiya'nın NATO girişiyle ilgili yanıtı, NATO askeri altyapısının sınırlardaki ilerleme derecesine bağlı olacak." dedi.

Gazetecilerin, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için tehdit olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtlayan Peskov, "Kesinlikle öyledir." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın durumu analiz edeceğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağını sözlerine ekledi.

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Kremlin: 'Finlandiya'nın NATO'ya girişi Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacak' Kremlin: 'Finlandiya'nın NATO'ya girişi Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturacak'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya için tehdit - Son Dakika


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