Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil"

22.02.2022 19:12
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya'nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya'nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığından, Rusya'nın bu adımının "kabul edilemez" olduğu belirtilmişti. Türkiye'nin açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Dmitriy Peskov, Türkiye, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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