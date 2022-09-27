Kremlin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'ye sabotaj yapılmış olabileceğini açıkladı - Son Dakika
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Kremlin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'ye sabotaj yapılmış olabileceğini açıkladı

27.09.2022 13:20
Kremlin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'ye sabotaj yapılmış olabileceğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirterek, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirterek, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan tahribatlar ve Baltık Denizi'nde yaşanan gaz sızıntılarını değerlendirdi.

Hatlarda yaşanan sorunların son derece rahatsız edici bir gelişme olduğunu vurgulayan Peskov, "Hatlarda bazı hasarlar söz konusu ancak ne tür bir hasar olduğu netlik kazanmadı. Basınç önemli oranda düştü. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, hatlardaki hasarın sabotaj nedeniyle yaşanıp yaşanmamış olabileceğine yönelik bir soruya ise "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Hatlarda tahribat olduğu açık ve araştırmaların, çalışmanın sonuçları ortaya çıkmadan önce sebebine ilişkin ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilemez." yanıtını verdi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin yürütücü firması Nord Stream AG'den dün yapılan açıklamada, her iki hatta da basıncın önemli oranda düştüğü bildirilmişti.

Danimarka ve İsveç makamları, her iki ülkenin de kara sularından geçen hatlarda gaz sızıntısı tespit edildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği, Baltık Denizi, Araştırma, Kremlin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'ye sabotaj yapılmış olabileceğini açıkladı - Son Dakika

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