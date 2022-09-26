Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı - Son Dakika
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Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı

26.09.2022 15:28
Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da ilan edilen askeri kısmi seferberlik nedeniyle sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da ilan edilen askeri kısmi seferberlik nedeniyle sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de askeri kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından ülkenin sınırlarındaki bölgelerde sıkıyönetimin ilan edilecek mi? Bu bölgelerde sınırlar kapatılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu konuda bilgim yok. Şu anda alınan bir karar yok." dedi.

Bazı vatandaşların orduya yanlışlıkla çağrıldığını aktaran Peskov, "Seferberlikle ilgili alınan kararın ihlal edildiği durumlar var. Bunların düzeltilmesi için bazı bölgelerde valiler çalışıyor. Bu konuda gazeteciler de çalışıyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılması için yapılacak referandumlara değinerek, söz konusu bölgelerin Rus topraklarına alınmasına ilişkin süreçle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.

Sözcü Peskov, Putin'in 30 Eylül'de Rusya Federal Meclisine sesleneceği yönündeki iddiaları teyit edemediğini ifade etti.

"İjevsk kentindeki okula terör saldırısı düzenlendi"

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendiğine dikkati çeken Peskov, bunun "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Putin'in, olayı yetkililerle telefonda görüştüğünü aktararak, "Putin, İjevsk'teki terör saldırısı sonucu yakınlarını, çocuklarını kaybedenlere derin taziyelerini iletiyor, yaralılara şifalar diliyor." dedi.

Peskov, ülkedeki okullarda güvenliğin sağlanması yönünde alınan önlemlerin analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Rusya'da sınırların kapatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı - Son Dakika

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