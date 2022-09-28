Kremlin, Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını "aptallık" olarak niteledi - Son Dakika
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Kremlin, Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını "aptallık" olarak niteledi

28.09.2022 14:41
Kremlin, Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını "aptallık" olarak niteledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajda parmağı olduğuna yönelik suçlamaları "aptallık" olarak nitelendirerek, "Tedariklerini çoğaltan Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajda parmağı olduğuna yönelik suçlamaları "aptallık" olarak nitelendirerek, "Tedariklerini çoğaltan Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz. Biz doğal gaz tedarik yollarımızı kaybettik." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan hasarlar ve Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Akım 2'yi sonlandıracaklarına yönelik geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Peskov, "Neyi kastetmişti? Bilmiyoruz. Polonyalıların, deliliğin sınırında, isterik tepkilerini, ABD'ye bunun için teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bunun da ne anlama geldiğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Amerikan LNG şirketlerinin karlarını hızla artırdıklarına işaret eden Peskov, "Tedariklerini çoğaltan Amerikan LNG şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz. Bu devasa karları devam ettirmek konusunda da oldukça istekliler. (Hatlardaki hasarlar) Bu durum bizim çıkarımıza mı? Hayır. Biz doğal gaz tedarik yollarımızı kaybettik." dedi.

Rusya, Danimarka ve İsveç'ten bilgi bekliyor

Peskov, hatlarda yaşanan sorunlarla ilişkin Rusya'ya yönelik bazı suçlamaların da dile getirildiğini belirterek, "Bu tür senaryoların dillendirmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma." ifadesini kullandı.

İki boru hattı içerisinde bulunan gazın havaya karıştığını anlatan Peskov, "Bu gaz oldukça pahalı. Danimarkalılardan ve İsveçlilerden bilgi beklememiz gerekiyor. Çok sayıda izleme ekipmanına sahipler ve kimse o ekipmanlar tarafından tespit edilmeden bu borulara yaklaşamaz. Bu özellikle askeri uzmanlar tarafından iyi bilinir." dedi.

Peskov, hatların sahibi Gazprom'un da soruşturma sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumların ardından savaşın nasıl seyredebileceğini de değerlendiren Peskov, "En azından size kesin olarak söyleyebileceğim şey, (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının tamamının henüz kurtarılmadığıdır. 2014 yılı itibarıyla sınırların belirlendiği bölgeden bahsediyoruz. Bu nedenle, en azından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tüm toprakları kurtarılmalıdır." diye konuştu.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'daki savaşta taraf olmaya giderek yaklaştığını vurgulayarak, "Bu son derece tehlikeli." dedi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin, Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını 'aptallık' olarak niteledi - Son Dakika

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