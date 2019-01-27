Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Varılan İdlib Mutabakatı'nın Tam Olarak Uygulanmadığını...
21 dakika önce
IHAAW143618-SIY/27-01-2019- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile varılan İdlib Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmadığını söyledi.
IHAAW143618-SIY/27-01-2019
- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Türkiye
ile varılan İdlib
Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmadığını söyledi. 27.01.2019 14: 36: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:42 Kaynak: İHA
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