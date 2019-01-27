Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Varılan İdlib Mutabakatı'nın Tam Olarak Uygulanmadığını...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Varılan İdlib Mutabakatı'nın Tam Olarak Uygulanmadığını...

21 dakika önce

IHAAW143618-SIY/27-01-2019- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile varılan İdlib Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Varılan İdlib Mutabakatı'nın Tam Olarak Uygulanmadığını..., System.String[]
IHAAW143618-SIY/27-01-2019

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile varılan İdlib Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmadığını söyledi. 27.01.2019 14: 36: 18 TSI
NNNN - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:42 Kaynak: İHA

İdlib, Türkiye, Dmitriy Peskov, Politika
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