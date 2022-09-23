Kremlin, Ukrayna'daki bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" işleyeceğini duyurdu - Son Dakika
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Kremlin, Ukrayna'daki bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" işleyeceğini duyurdu

23.09.2022 14:44
Kremlin, Ukrayna'daki bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" işleyeceğini duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da Donbas ve bazı bölgelerde yapılan referandumların ardından Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da Donbas ve bazı bölgelerde yapılan referandumların ardından Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Peskov, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için bugün başlayan referandumları değerlendirdi.

Referandumların, Rusya'ya katılma kararıyla sonuçlanması halinde söz konusu bölgelerin korunacağını anlatan Peskov, Ukrayna'nın bölgeleri tekrar ele geçirme girişimlerinin "Rusya'ya yapılmış saldırı" olarak değerlendirileceğini belirtti.

Peskov, referandum sonuçlarına göre bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin, yönetim kademesinde hızlı şekilde ilerleyeceğini vurgulayarak, "Bu sürecin çok hızlı olacağından eminim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar, 27 Eylül'e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin, Ukrayna'daki bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin 'hızlı' işleyeceğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin, Ukrayna'daki bölgelerin Rusya'ya katılmalarıyla ilgili sürecin "hızlı" işleyeceğini duyurdu - Son Dakika
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