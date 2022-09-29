Kremlin: Ukrayna'da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya'ya katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin: Ukrayna'da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya'ya katılacak

29.09.2022 14:19
Kremlin: Ukrayna'da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya'ya katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da referandum düzenlenen bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik yarın bir tören düzenleneceğini belirterek, "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da referandum düzenlenen bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik yarın bir tören düzenleneceğini belirterek, "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kapsamlı bir konuşma yapacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılma sürecine ilişkin konuştu.

Söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin yarın bir tören düzenleneceğini anlatan Peskov, "30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni olacak. Saat 15: 00'te (TSİ 15: 00) düzenlenecek. Putin kapsamlı bir konuşma yapacak." diye konuştu.

Peskov, Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığını da söyledi.

Kuzey Akım hatlarına yönelik olası sabotajlar

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajları da değerlendiren Peskov, "Benzeri görülmemiş bir gelişme yaşandı ve bu muhtemelen devlet düzeyinde bir tür terör eylemi gibi görünüyor. Bu, acil araştırma gerektiren son derece tehlikeli bir durumdur." dedi.

Hasarların meydana geldiği bölgelerde Rus savaş gemilerinin faaliyet gösterdiğine yönelik iddiaların yer aldığı haberlere de tepki gösteren Peskov, "Orada NATO ülkelerine ait çok daha fazla uçak, gemi ve diğer deniz araçları tespit edildi. Bu nedenle, bunlar tamamen aptalca, taraflı haberler." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Peskov: '30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenlenecek.' Kremlin Sözcüsü Peskov: '30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenlenecek.' Kremlin, Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını 'aptallık' olarak niteledi Kremlin, Kuzey Akım hatlarına Rusya'nın sabotaj yaptığı iddialarını 'aptallık' olarak niteledi
Kaynak: AA

Kremlin, Ukrayna, Rusya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Ukrayna'da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya'ya katılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:54 Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 20:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin: Ukrayna'da referandum yapılan dört bölge 30 Eylül'de törenle Rusya'ya katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement