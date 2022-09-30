Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek - Son Dakika
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Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek

30.09.2022 14:35
Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların " Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmasına yönelik bugün tören düzenleneceğini aktaran Peskov, törende 4 anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin 2014'teki sınırlarında Rusya tarafından tanındığını anımsatan Peskov, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarının netleştirileceğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Ukrayna ordusunun bu bölgelere yönelik saldırıları Rusya'ya karşı saldırganlık olarak kabul edilecek mi?" sorusuna Peskov, "Bundan başka bir şey olamaz." yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerden tamamıyla çekildiğine dikkati çekerek "Ukrayna tarafı, müzakereleri devam ettirmek istemediğini defalarca açıkladı. Bu koşullarda özel askeri operasyonun sürdürülmesi üzerinde duruluyor." diye konuştu.

"Kuzey Akım hatlarındaki patlamalar terör eylemi"

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, bunun "terör eylemi" olduğunu ve "ciddi" şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu boru hatlarında gaz sızıntılarının devam ettiğini belirten Peskov, "Hatların durumu, araştırıldıktan sonra tespit edilecek." dedi.

Peskov, TürkAkım boru hattının lisansının iptal edilmesine ilişkin "Bu, hattın çalışmasını etkilemiyor, gaz gidiyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, 'Rusya'ya karşı saldırganlık' kabul edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek - Son Dakika
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