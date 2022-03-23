Kremlin Sözcüsü NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü gönderme ihtimalini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna'da barış gücü konuşlandırma ihtimaline ilişkin, "Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da Rus ordusunun kayıplarına ilişkin bilgilerin paylaşılmasına yönelik inisiyatifin, Rusya Savunma Bakanlığına ait olduğuna işaret eden Peskov, "Uygun gördükleri zaman ilave bilgileri onlar paylaşırlar. Operasyon, plan ve görevlere katı bir şekilde bağlı kalarak devam ediyor. Ordumuz, bize silah çekmedikleri sürece sivillere ateş etmiyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'da NATO'nun barış gücü konuşlandırma ihtimaline ise olumsuz yönde baktıklarına dikkati çekerek, "Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir." yorumunda bulundu.