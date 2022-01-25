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Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD'nin eylemlerini endişeyle izliyoruz" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD'nin eylemlerini endişeyle izliyoruz"

25.01.2022 19:23
Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD'nin eylemlerini endişeyle izliyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin Ukrayna'ya gönderilmek üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiği yönündeki açıklamalarına değinerek, "ABD'nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin Ukrayna'ya gönderilmek üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiği yönündeki açıklamalarına değinerek, "ABD'nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz" dedi.

Pentagon'dan ABD'nin Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiği yönünde yapılan açıklamaya Rusya'dan karşılık gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Pentagon'un açıklamasını eleştirerek, "ABD'de hem enformasyon hem de fiili olarak olup bitenler ve artan gerilim. Değişen bir şey yok. ABD'nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz" ifadelerini kullandı. Pentagon'un gerilimin artması durumunda Avrupa'ya asker gönderme kararının güvenlik garantileri görüşmelerini olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, "Bu, müzakerelerin gidişatını etkilemiyor. Müzakereler şu aşamada tamamlandı. Buna nasıl ve ne zaman devam edeceğimizi anlamadan önce metne yanıt almamız gerekiyor. Ülkelerden ve NATO'dan, Moskova'ya Avrupa'da güvenlik garantilerine yönelik sunulan anlaşma taslağına yönelik cevabın bu hafta verilmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

ABD, UKRAYNA'YA KONUŞLANDIRMAK ÜZERE 8 BİN 500 ASKERİ TEYAKKUZA GEÇİRMİŞTİ

Pentagon Sözcüsü John Kirby dün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde gerektiği halde Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Kirby, söz konusu birliklerin konuşlandırılması konusunda nihai bir kararın verilmediğini ifade ederek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle söz konusu askerleri yüksek alarm durumuna geçirdiğini vurgulamıştı. Söz konusu emrin, NATO'nun Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya asker konuşlandırmaya karar vermesi durumunda ABD'nin de buna hazır olmasını sağlamakla ilgili olduğunu ifade eden Kirby, "Bu, NATO müttefiklerimize güvence vermektir" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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