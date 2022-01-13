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Son dakika haberi! Peskov: "ABD'nin Vladimir Putin'e yaptırım kararı bağların kopmasına neden olabilir" - Son Dakika

Son dakika haberi! Peskov: "ABD'nin Vladimir Putin'e yaptırım kararı bağların kopmasına neden olabilir"

13.01.2022 15:23
Son dakika haberi! Peskov: "ABD'nin Vladimir Putin'e yaptırım kararı bağların kopmasına neden olabilir"

Gelen son dakika haberlerine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından Rusya lideri Vladimir Putin'i de kapsayan ihtimal bir yaptırım uygulanması durumunda bağların kopabileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD tarafından Rusya lideri Vladimir Putin'i de kapsayan ihtimal bir yaptırım uygulanması durumunda bağların kopabileceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senatosundaki Demokratlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm hükümet üyelerinin yanı sıra Rus finans kuruluşlarına da yaptırım uygulanması konusunda yasa tasarısı hazırladı. ABD senatosunun hazırladığı yasa tasarısı ile ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Böyle bir tasarının uygulanması durumunda ABD ile ilişkilerin tamamıyla kopabileceğini söyleyerek "Rusya devlet başkanına yaptırım uygulaması diplomatik ilişkilerde bir kopuşla karşılaşılabilecek çirkin bir öneridir" açıklamasını yaptı. Peskov ayrıca önerilen yasa tasarısına da karşılık verileceğini ve bu durumun diplomatik ilişkileri kesme boyutuna ulaşabileceğini belirtti.

"CENEVRE VE BRÜKSEL'DEKİ TOPLANTILARDA ANLAŞMAZLIKLAR KAYDEDİLDİ"

ABD ile yapılan güvenlik garantileri toplantısı ve Brüksel'de gerçekleşen Rusya - NATO Konseyi toplantısına dair yorumlarda bulunan Peskov, bu toplantılarla ilgili umutsuz ifadeler kullanarak, "Müzakereler, özellikle ortaya konan temel sorulara somut cevaplar almak için başlatıldı. Bu temel sorularda anlaşmazlıklar kaydedildi. Bu başarısız iki tur ancak eksi olarak sayılabilir" dedi. Görüşmelerde artı sayılabilecek unsurların da kaydedildiğini belirten Peskov, "Bazı olumlu nüanslar, artı sayılabilecek olumlu unsurlar vardı. Ancak bunlar istişarelerin ana hedefi değildi" şeklinde konuştu.

Müzakerelerin sürdürülmesi yönünde Rus siyasi iradesinin her zaman yapıcı bir tavır sergilerken ABD'nin ise müzakere etmekten daima kaçındığına değinen Peskov, "Rusya'da müzakereleri sürdürmek için hiçbir zaman siyasi irade eksikliği olmadı. Tam tersine, muhataplarımızın bu müzakereleri yürütme konusundaki isteksizliği ile defalarca karşılaştık" diyerek ABD'yi suçladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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