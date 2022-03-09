Son dakika haberi: Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti"

09.03.2022 14:49
Son dakika haberi: Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti"

Son dakika gündem haberi: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin son aldığı yaptırım kararlarına ilişkin, "ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin son aldığı yaptırım kararlarına ilişkin, "ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ABD tarafından yeni yaptırım haberleri gelmeye devam ederken, son olarak ABD Başkanı Joe Biden Rus petrol ve doğalgazının alımının durdurulduğunu açıklamıştı. ABD'nin bu girişimlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD, Rusya'ya kesinlikle ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı yürütüyor. Evet, fiili olarak böyle" dedi.

Biden'ın aldığı kararların analize muhtaç olduğunu vurgulayan Peskov, "ABD'nin kararı Moskova tarafından ciddi şekilde etraflıca düşünülecek. Başkan Biden tarafından açıklanan kararlar, gerçekten de son derece derin bir analizi hak ediyor. Rusya ne yapacak? Rusya, bu durumda kendisi için faydalı olanı yapacak. Çıkarlarımızı koruyoruz ve her şeyi çıkarlarımıza tamamen uygun bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

"ABD'nin Rusya'ya yaptırım baskısına tüm dünyayı dahil etmeye çalıştığı düşünüldüğünde Moskova'nın bu saldırılarda kaybetmemesinin ihtimalleri nelerdir?" sorusuna yanıt veren Peskov, "Çıkarlarımıza en uygun olanı yapmamız gerektiği" dedi.

"GÖRÜŞMEYİ BEKLEYELİM"

Antalya'da düzenlenecek Demokrasi Forumu'nda bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın görüşmesinden beklentilerin ne yönde olduğu sorusu üzerine Peskov, "Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye gelirsek bu müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim" karşılığını verdi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Dmitriy Peskov, Kremlin, Savaş, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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