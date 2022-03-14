Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı" - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı"

14.03.2022 23:37
Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı"

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti. Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden'ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, "Hayır, böyle bir girişim yok" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
ABD yeni yaptırımları ilan etti: Bu kez hedefte Kremlin Sözcüsü Peskov'un ailesi var ABD yeni yaptırımları ilan etti: Bu kez hedefte Kremlin Sözcüsü Peskov'un ailesi var Putin, Scholz ve Macron ile görüştü Putin, Scholz ve Macron ile görüştü AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Erdoğan-Scholz görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Erdoğan-Scholz görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı' - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD ve Ukrayna'dan Putin ile görüşme talebi olmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement