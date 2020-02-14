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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ankara'nın tüm Rusların güvenliğini sağlayacağından eminiz"
6 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'de çalışan tüm Rusların güvenliğinin sağlanacağından emin olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'de çalışan tüm Rusların güvenliğinin sağlanacağından emin olduklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Türkiye'de çalışan tüm Rusların güvenliğini sağlayacağından emin olduklarını kaydetti. Peskov, "Türk makamlarının Rus Büyükelçisinin ve tüm elçilik personelinin yanı sıra Rus şirketlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
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