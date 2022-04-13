Kremlin Sözcüsü Peskov: "Biden'ın Rusya'ya yönelik soykırım iddiaları kesinlikle kabul edilemez" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Biden'ın Rusya'ya yönelik soykırım iddiaları kesinlikle kabul edilemez"

13.04.2022 18:20
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Biden'ın Rusya'ya yönelik soykırım iddiaları kesinlikle kabul edilemez"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da soykırım işlediğine dair ifadelerini "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'da soykırım işlediğine dair ifadelerini "Kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Bucha ve Mariupol kentleri başta olmak üzere birçok kentteki sivil ölümlerle ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'yı soykırım yapmakla suçlamasına itiraz eden Peskov, "Kategorik olarak onlarla aynı fikirde değiliz. Durumu bu şekilde çarpıtmaya kalkışmalarını doğru bulmuyoruz. Rusya'ya yöneltilen bu iddialar kesinlikle kabul edilemez. Bunu daha önce de söylemiştik" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Ukrayna'da öldürülen sivillerle ilgili yayınladığı raporun sorulmasına da cevap veren Peskov, "Bu konuda bilgim yok" ifadelerini kullandı. Rus müzakere heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin artık daha az medyada görüldüğü ve bunun müzakerelerin durduğu anlamına mı geldiği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bilgi geldikçe açıklamalar yapılıyor ve bazı sonuçların açıklanmamasının nedenleri var. Henüz açıklanacak bir şey yok. Medinskiy müzakere yolunda çok sıkı çalışmaya devam ediyor" dedi.

"VİKTOR MEDVEDÇUK, RUS VATANDAŞI DEĞİL"

Ukrayna istihbaratı tarafından yakalanan ve Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi lideri Viktor Medvedçuk için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in takas önerisine kapıları kapayan Peskov, " Kiev'deki çeşitli kişilerin hararetle, şevkle ve memnuniyetle bahsettiği takas konusuna gelince. Viktor Medvedçuk, Rusya vatandaşı değil. Özel askeri operasyonla ilgisi yok. O bir yabancı siyasi figür" dedi.

Kremlin'in Medvedçuk ile ilgili süreci yakından takip edeceğini belirten Peskov, "Viktor Medvedçuk Ukrayna parlamentosunun bir milletvekili, muhalefet partisine liderlik eden tanınmış bir Ukraynalı politikacı. Savaşa karşıydı her zaman barıştan yanaydı. Donbass'taki çatışmaların büyümesine karşıydı. Bu arada, ifade özgürlüğüne bu kadar önem veren ve bir kişiye siyasi nedenlerle zulmün yapılamayacağından bahseden Avrupalı politikacılara çağrıda bulunuyoruz. Viktor Medvedçuk ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Kiev rejiminin Medvedçuk ile ilgili tavrı aslında Kiev rejiminin gerçekte nasıl olduğunun canlı bir örneği" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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