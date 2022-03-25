Kremlin Sözcüsü Peskov'dan G20 çıkışı: "Rusya için hayati bir öneme sahip değil" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan G20 çıkışı: "Rusya için hayati bir öneme sahip değil"

25.03.2022 16:33
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan G20 çıkışı: "Rusya için hayati bir öneme sahip değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya yönelik saldırılar nedeniyle Rusya'nın G20'den çıkarılması önerilerine yönelik, "G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üye ülkeleri bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya yönelik saldırılar nedeniyle Rusya'nın G20'den çıkarılması önerilerine yönelik, "G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üye ülkeleri bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarında Moskova'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov kendilerine yönelik böyle bir karar alınmasını önemsemediklerini işaret ederek, "G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üyesi ülkelerin bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil" dedi. ABD'nin G20 gibi örgütlerin yanı sıra birçok alanda Rusya'yı izole etme isteğini sürdürdüğünü söyleyen Peskov, "Şimdiye kadar çok az etkili olabildiler. Dünya hala ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazlası" diyerek ABD'nin Rusya'ya yönelik politikalarını eleştirdi.

BİDEN'IN OĞLUNA AİT VAKFIN UKRAYNA'DAKİ BİYOLOJİK LABORATUVARLARIN FİNANSE ETTİĞİ İDDİASI

Rusya'nın gündeme getirdiği Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlar konusuna değinen Peskov, "ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait vakfın Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların finansmanında yer alması konusunda Washington'dan açıklama talep edeceğiz. Sadece biz değil, Çin'in de bu konuda talebi olduğunu biliyoruz" dedi.

"ABD'LİLERİN YENİDEN DİKKATLERİ BAŞKA YÖNLERE ÇEKMEYE ÇALIŞTIKLARI AÇIK"

ABD'nin, Rusya'nın kimyasal silahlar kullanması durumunda müdahale edecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "ABD'lilerin yeniden dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları açık. Dünyada ABD'lilerin ne yaptığını, bu gibi laboratuvar çalışmalarında ne amaçlandığı konularında endişelenen birçok insan var" diye konuştu.

"RUSYA, UKRAYNA'DA FOSFOR BOMBASI KULLANMADI"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombaları kullandığı yönündeki açıklamaları yalanlayarak, "Rusya, Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı. Rusya hiçbir zaman uluslararası sözleşmeleri ihlal etmedi" şeklinde konuştu. ABD yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı stratejik füzelerin yüzde 60'ının hedefleri vuramadığını yönündeki açıklamalarına da cevap veren Peskov, "Yorum yapamam. ABD gibi kanıt olmadan bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Buna sadece ordumuz yanıt verebilir" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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