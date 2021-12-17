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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine "sürüngen istilası" benzetmesi - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine "sürüngen istilası" benzetmesi

17.12.2021 20:16
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine "sürüngen istilası" benzetmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkilerin kendileri için kaygı verici olduğunu savunarak, NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerini "sürüngen istilası"na benzetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkilerin kendileri için kaygı verici olduğunu savunarak, NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerini "sürüngen istilası"na benzetti. Peskov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasında dostane ilişkiler olduğunu aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazeteci Tina Kandelaki'nin sorularını cevapladı. Peskov, "Ukrayna doğrudan ve resmi olarak NATO'ya katılma niyetini beyan etti. Bu bizim için çok kötü, çünkü bu şekilde NATO'nun askeri altyapısı kaçınılmaz olarak sınırlarımıza doğru kaymaya başlayacak. Ukrayna'nın, NATO üyeliği olmasa bile bu ittifakın Ukrayna'yı nasıl yavaş yavaş özümsemeye, işgal etmeye başladığını görüyoruz" dedi.

Son olarak Ukrayna'da ortak faaliyetler yürüten NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmasını "sürüngen istilası"na benzeten Peskov, "Ukrayna'nın sürüngen istilasıyla NATO işgali gerçekleşiyor ve Rusya buna kayıtsız kalamaz" dedi. Rusya'nın, ABD ve NATO'ya sunduğu "Güvenlik Anlaşması Taslağı" ile ilgili yorum yapan Peskov, "Bu çok yapıcı bir öneri. Bizi Avrupa'daki gerilimden koruyabilir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DEVLET BAŞKANI PUTİN'LE DOSTANE İLİŞKİLERİ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasındaki ilişkilere değinerek bu ilişkiler sayesinde 2 ülkenin birçok soruna karşı ortak hareket ettiğini belirten Peskov, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Başkanı Putin'le sıcak ilişkileri, hatta dostane ilişkileri var. Bu ilişkiler, ihtilaflar olmasına rağmen, en zor konularda bile bir araya gelmelerini ve en zor sorunları çözmelerini sağladı. Bu birçok kez yaşandı. Hem Suriye'de hem de geçmişte ikili ilişkilerde. Birtakım ihtilaflara rağmen Türkiye bizim çok önemli bir komşumuz, çok önemli büyük projelerde partnerimiz ve birçok bölgesel sorunun çözümünde muhatabımız" dedi.

BATI HER KONUDA RUSYA'YI SUÇLUYOR

Batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerilime dair yorum yapan Peskov, "Her şeyde suçlandığımızı hissediyoruz. Her konuda Rusya suçlu. Bu kolektif batıda o kadar genel bir eğilim ki tek tek ülkelerle konuşamazsınız bile. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ile mükemmel bir iletişim içindeyiz. Harika ikili ilişkilerimiz var. Ancak bu tür ortak Avrupa aklı bizden nefret ediyor. Onlara karşı düşman olduğumuzu düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. ^

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine sürüngen istilası benzetmesi

Dmitry Peskov, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov'dan NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine 'sürüngen istilası' benzetmesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov'dan NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine "sürüngen istilası" benzetmesi - Son Dakika
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