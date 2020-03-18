Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Putin açıklaması:

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Korona virüsü testi yaptırıp yaptrımadığına ilişkin gelen sorulara "Durumu gayet iyi" yanıtını verdi.



Rusya'da Korona virüsü ile mücadele merkezi kurulmasının ardından Rus gazetecilerin sorularını cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korona virüsü testi yaptırıp yaptırmadığına dair sorularına yanıt verdi. Peskov açıklamasında, "Durumu gayet iyi ve kendisi çok sağlıklı. Virüsten korunması için gerekli önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov açıklamasında Türkiye de dahil yurt dışında bulunan Rusya vatandaşlarının sayısının 100 bine yakın olduğunu da belirterek, vatandaşların ülkeye geri dönmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade etti. - MOSKOVA