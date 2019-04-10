Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400 Açıklaması

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.



Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin ABD'den talep ettiği Patriot uçaksavar füze sistemlerini alamaması halinde Rusya'dan ikinci bir S-400 füze savunma sistemini satın alabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye ile işbirliğinin arttırılmasını olumlu karşıladıklarını belirten Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi. - MOSKOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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