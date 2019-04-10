Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400 Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400 Açıklaması

9 dakika önce

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400 Açıklaması, System.String[]
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin ABD'den talep ettiği Patriot uçaksavar füze sistemlerini alamaması halinde Rusya'dan ikinci bir S-400 füze savunma sistemini satın alabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye ile işbirliğinin arttırılmasını olumlu karşıladıklarını belirten Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbul Yorumu: Şaibeler İptale Götürür Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 13:50:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400 Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]