Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400 Açıklaması
9 dakika önce
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin ABD'den talep ettiği Patriot uçaksavar füze sistemlerini alamaması halinde Rusya'dan ikinci bir S-400 füze savunma sistemini satın alabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Türkiye ile işbirliğinin arttırılmasını olumlu karşıladıklarını belirten Peskov, Ankara'nın talep etmesi halinde Türkiye'ye ikinci bir S-400 satmaya açık olduklarını söyledi. - MOSKOVA
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