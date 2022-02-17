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Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbas'ta silahlı çatışma ihtimalinin arttığını söyledi - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbas'ta silahlı çatışma ihtimalinin arttığını söyledi

17.02.2022 14:37
Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbas'ta silahlı çatışma ihtimalinin arttığını söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbas'taki gerginliğin son günlerde arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbas'taki gerginliğin son günlerde arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki temas hattında Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlalleri nedeniyle birbirlerini suçlamasını değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında büyük bir saldırı potansiyelini elinde tuttuğuna dair haberler okuduklarını söyleyen Peskov, "Hiç kimse, Batı'nın tek bir temsilcisi bile, Ukrayna'nın temas hattındaki büyük saldırı potansiyelinden bahsetmiyor. Son günlerde yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlerle birlikte, bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor." diye konuştu.

Peskov, Donbas'ta çatışma riskinin arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir. Ancak buna rağmen sorumlu bir yaklaşımla ortaklarımızla görüşmeyi bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çok sayıda açıklama yapıldığını anımsatan Peskov, "Sizlerle (olası Ukrayna işgali) çok fazla tarih duyduk. Bunların hepsi sahte çıktı. Batılı ülkelerin, ABD ve NATO'nun, gerginliğin daha da tırmanmasına karşı Kiev'deki yetkilileri uyarmak için tüm etkilerini kullanmalarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna sınırına ilave asker konuşlandırdıklarına yönelik iddiaları da reddederek, "Rus askerleri daimi üslerine dönüyorlar ancak bu zaman alacak bir süreç." dedi.

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Çatışma, Ukrayna, Kremlin, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbas'ta silahlı çatışma ihtimalinin arttığını söyledi - Son Dakika


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