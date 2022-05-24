Kremlin Sözcüsü Peskov: "İstifa eden Rus diplomat, artık yanımızda değil karşımızda" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "İstifa eden Rus diplomat, artık yanımızda değil karşımızda"

24.05.2022 16:17
Kremlin Sözcüsü Peskov: "İstifa eden Rus diplomat, artık yanımızda değil karşımızda"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, istifa eden Rus diplomat ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Bay Bondarev, artık yanımızda değil karşımızda" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, istifa eden Rus diplomat ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Bay Bondarev, artık yanımızda değil karşımızda" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok Rus diplomat savaşa karşı olduklarını göstermek için görevlerinden istifa ederken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde çalışan Boris Bondarev'de istifa ettiğini açıkladı. İstifanın ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi. Bondarev'in aldığı tavırdan sonra görevden alındığını hatırlatan Peskov, "Bay Bondarev, artık yanımızda değil karşımızda" dedi.

Rus devlet adamlarının Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'ni ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Peskov, "Donbass'ı herkes farklı planlar dahilinde ziyaret edebilir ancak bu amaca ve ihtiyaca göre olmalı. Bunlar boş ziyaretler olmamalı" ifadelerini kullandı.

KREMLİN, KURİL ADALARI'NA RUSÇA İSİM VERME FİKRİNİ DESTEKLEDİ

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'in, Japonya ile tartışmalı Kuril Adaları'na Rusça isim verme önerisini değerlendiren Peskov, "Tabii ki yerelde bu gibi bir girişim memnuniyetle karşılanır" diyerek öneriyi destekledi.

Güney Osetya'da, Rusya'ya katılım için girişimde bulunulan halk referandumuyla ilgili kendi çabalarının bulunmadığından da bahseden Peskov, "Anladığımıza göre referandum Güney Osetya'nın Rusya ile birleşmesine yönelik hukuki amaçla gerçekleşiyor. Rus tarafı bu konuda bir adım atmadı veya planlamadı" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak - İHA)

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Kaynak: İHA

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