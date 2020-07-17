Kremlin Sözcüsü Peskov: "Korona virüs aşı çalışmalarını çalmaya yönelik girişimlerle ilgimiz yok" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Korona virüs aşı çalışmalarını çalmaya yönelik girişimlerle ilgimiz yok"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, farklı ülkelerde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarının bilgilerini çalmaya yönelik yapılan girişimlerle ilgileri olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, farklı ülkelerde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarının bilgilerini çalmaya yönelik yapılan girişimlerle ilgileri olmadığını açıkladı.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı


İngiltere'nin Rus hükümeti tarafından desteklendiğini düşündükleri bilgisayar korsanlarının İngiltere'de geliştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) aşı çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ele geçirme iddialarına Kremlin'den yanıt geldi. Konuya ilişkin açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Biz, ilaç firmalarının ve araştırma merkezlerinin aşı çalışmalarını kimin çalmaya çalıştığına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuyla ilgili tek bir şey söyleyebilirim. Rusya'nın bu tarz eylemlerle ilgisi olamaz" şeklinde konuştu.


ABD, İngiltere ve Kanada tarafından dün yapılan açıklamalarda, kendi merkezlerinde yapılan korona virüs aşısı çalışmalarının Rusya'ya bağlı APT29, Cozy Bear adlı hacker grubu tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı duyurulmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada "Rus istihbarat servislerinin korona virüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken İngiltere ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Raab, Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını hatırlatarak, "İngiltere hükümeti, Rus hackerların 2019 Genel Seçimlerine dair yasa dışı olarak edinilen hükümet belgelerine müdahale etmeye çalıştıklarını neredeyse kesin olarak değerlendirmekte" demişti.


Korona virüs test sayısının 24 milyon 300 bini geçtiği Rusya'da toplam vak'a sayısı 759 bin 203'e, iyileşen hasta sayısı 539 bin 373'e ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 123'e yükseldi. - MOSKOVA

Dmitriy Peskov, Koronavirüs, İngiltere, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Korona virüs aşı çalışmalarını çalmaya yönelik girişimlerle ilgimiz yok' - Son Dakika

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:59:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Korona virüs aşı çalışmalarını çalmaya yönelik girişimlerle ilgimiz yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]