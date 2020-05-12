Kremlin Sözcüsü Peskov koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov koronavirüse yakalandı
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, "Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum" dedi.
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12.05.2020 22:27:20. #1.13#
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