Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz Sonuçlara Neden Olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in...
47 dakika önce
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz sonuçlara neden olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararını üzüntüyle karşılıyoruz.
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz sonuçlara neden olacak ABD
'nin Golan Tepeleri
'nde İsrail
'in egemenliğini tanıma kararını üzüntüyle karşılıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:54 Kaynak: AA
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