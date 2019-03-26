Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz Sonuçlara Neden Olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in...

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz Sonuçlara Neden Olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in...

47 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz sonuçlara neden olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararını üzüntüyle karşılıyoruz.

Kremlin Sözcüsü Peskov:
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Olumsuz sonuçlara neden olacak ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıma kararını üzüntüyle karşılıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Golan Tepeleri, Güncel
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