Kremlin Sözcüsü Peskov: "OPEC anlaşması petrol fiyatlarını çökmekten kurtardı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'OPEC anlaşması petrol fiyatlarını çökmekten kurtardı' - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "OPEC anlaşması petrol fiyatlarını çökmekten kurtardı"

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının "çökmekten" kurtulduğunu savundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının "çökmekten" kurtulduğunu savundu.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC+ adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grubun dün vardığı petrol üretim kısıntısı anlaşmasını değerlendirdi.

Anlaşmanın petrol fiyatlarına destek sağlayacağını belirten Peskov, "Anlaşma sayesinde petrol fiyatları çökmekten kurtuldu. Rusya'nın bütçe gelirlerine nasıl bir katkı sağlayacak, şimdi bunun çeşitli hesaplamaları yapılıyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında anlaşmaya dair yürütülen telefon diplomasini değerlendiren Peskov, "Bu durum genel olarak Rusya-ABD ilişkilerine yansıtılabilir mi? Bugün için böyle bir çıkarımı yapabilmek mümkün değil." dedi.

Peskov, Putin ve Trump arasında yapılan görüşmelerde ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılmasının ise gündeme gelmediğini söyledi.

OPEC tarafından dün gece yapılan açıklamada, OPEC+ üyesi ülkelerin toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı duyurulmuştu.

Dmitriy Peskov, Opec, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:16 Kaynak: AA

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