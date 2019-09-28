Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov "Putin, çevresinde sigara içilmesini hiçbir zaman hoşnut karşılamadı"
Son Dakika Güncel Haber

Kremlin Sözcüsü Peskov "Putin, çevresinde sigara içilmesini hiçbir zaman hoşnut karşılamadı"

12 dakika önce

Rusya'da balkonlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile ilgili tartışmalar sürerken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresinde sigara içen insanlara hiçbir zaman hoşnut bakmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov

Rusya'da balkonlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile ilgili tartışmalar sürerken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresinde sigara içen insanlara hiçbir zaman hoşnut bakmadığını söyledi.


Rusya'da kabul edilen kanun ile 1 Ekim'den itibaren evlerin balkonları dahil birçok noktada sigara içilmesinin yasaklanması gündemdeki yerini korurken Rus gazeteciler ile sohbet eden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in sigaraya karşı tavrını anlattı. Putin'in sağlıklı yaşamı desteklediğini söyleyen Peskov, "Başkan sigara içilmesini hiçbir zaman hoşnut karşılamadı. O sağlıklı yaşamın destekçisi. Başkanın çevresindeki yardımcıları veya çalışanlarının neredeyse hiçbiri sigara kullanmıyor" dedi. Putin'in çevresinde sigara içenlerin oranının neredeyse hiç olmadığını söyleyen Peskov, "Başkanın çevresinde sigara içen kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek oranda. Genel olarak başkanın çevresinde de sigara içilmesi pek sevilmiyor" şeklinde konuşarak Kremlin'in sigaraya karşı tutumundan bahsetti. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz
ABD ile ortak 7'nci hava devriyesi gerçekleşti Nagehan Alçı ile ceza hukukçusu birbirine girdi, modaretör yayını kesti Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 11:47:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov "Putin, çevresinde sigara içilmesini hiçbir zaman hoşnut karşılamadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]