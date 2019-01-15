Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin Nakit Para Kullanmıyor"

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin Nakit Para Kullanmıyor"

2 saat önce

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok nadir olarak nakit para kullandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov:
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok nadir olarak nakit para kullandığını söyledi.

Argumentı i Faktı gazetesine açıklamalarda bulunan Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dair ilginç bir bilgiyi paylaştı. Peskov, Putin'in nadir olarak nakit para kullandığını ve harcamalarını kart ile gerçekleştirdiğini söyledi. Peskov, Putin'in yalnızca dağlık bir bölgede bulunan bir kafeye gittiğinde nakit para kullandığını belirtti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Trump'ın Twitter Kullanımına Yorum Geldi: Putin'in İhtiyacı Yok Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:58:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin Nakit Para Kullanmıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]