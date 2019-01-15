Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin Nakit Para Kullanmıyor"

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok nadir olarak nakit para kullandığını söyledi.

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok nadir olarak nakit para kullandığını söyledi.



Argumentı i Faktı gazetesine açıklamalarda bulunan Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dair ilginç bir bilgiyi paylaştı. Peskov, Putin'in nadir olarak nakit para kullandığını ve harcamalarını kart ile gerçekleştirdiğini söyledi. Peskov, Putin'in yalnızca dağlık bir bölgede bulunan bir kafeye gittiğinde nakit para kullandığını belirtti. - MOSKOVA

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