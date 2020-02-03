Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde' - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde"

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 5 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıya ilişkin, Rus ve Türk askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 5 asker ve 1 sivil personelin şehit olduğu saldırıya ilişkin, Rus ve Türk askeri yetkililerinin sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili henüz telefon görüşmesi yapmadığına dikkati çeken Peskov, "Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde. Yüksek düzeyde herhangi bir görüşme yapılmadı. Liderlerin isteği üzerine en kısa zamanda görüşme kararlaştırılabilir." ifadelerini kullandı.

Peskov, İdlib bölgesindeki terör gruplarının faaliyetlerinden endişe duymaya devam ettiklerini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırı sonucu 5 asker ve bir sivil personelin şehit olduğu bildirilmişti.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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