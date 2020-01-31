Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, İdlib'deki yükümlülüklerine tümüyle uyuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, İdlib'deki yükümlülüklerine tümüyle uyuyor' - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, İdlib'deki yükümlülüklerine tümüyle uyuyor"

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye ile Soçi'de vardığı anlaşmalara riayet ettiğini belirterek, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye ile Soçi'de vardığı anlaşmalara riayet ettiğini belirterek, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki sözlerine cevap verdi.

Bu ifadelere katılmadıklarını vurgulayan Peskov, "Rusya, İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor ancak oradaki durum arzu edilenin uzağında. İdlib'te Suriye ordusuna ve Hmeymim hava üssüne saldırı gerçekleştiren çok sayıda terörist var." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına ilişkin de konuşan Peskov, "Planı analiz etmeye devam ediyoruz. Anlaşma olarak adlandırılan bu planın doğrudan katılımcılarının yaklaşımını dikkatlice inceliyoruz ancak bu elbette karmaşık ve kapsamlı bir belge. Dolayısıyla analiz etmek zaman alıyor." yorumunu yaptı.

Dmitriy Peskov, Rusya, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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