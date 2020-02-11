Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor' - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor"

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan ötürü endişe duyduklarını belirterek, " Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye'ye ilişkin bir toplantının henüz planlanmadığını söyledi.

Liderlerin talep etmesi halinde böyle bir toplantının düzenlenebileceğini belirten Peskov, "Rusya, İdlib'deki durum ve bu bölgede teröristlerin rahatça gezmesi hakkındaki endişesini gizlemiyor." diye konuştu.

İdlib'de rejim güçlerine ve Rus askeri tesislerine "terör saldırılarının" devam ettiğini savunan Peskov, "Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor. Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine yönelik terör faaliyetlerinin bastırılması da büyük önem taşıyor. İdlib'de yapılan bu saldırılar kabul edilemez." dedi.

Peskov, İdlib'de Türkiye'nin sorumluluklarına dair sorulan bir soruyu, "Bu konuda bir değerlendirme yapmıyoruz, imzalanan belgeye odaklanıyoruz. Farklı çıkarımlar yapmaya gereksiz buluyoruz." diye yanıtladı.

Dmitriy Peskov, Rusya, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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