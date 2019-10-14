Son Dakika Haberleri: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Türkiye ile temas halindeyiz"
Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Türkiye ile temas halindeyiz'

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Türkiye ile temas halindeyiz"

2 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Türkiye ile temas halindeyiz" dedi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ülkesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suriye'de yaşanan gelişmeleri de ele aldı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmelerine dikkat çeken Lavrov, "Türk ve Rus tarafları arasında temaslar devam ediyor" dedi.


Peskov ayrıca Türk ve Rus orduları arasında da iletişim olduğunu söyleyerek, "Ordular arasında da iletişim var" diye konuştu.


Bu ifadeleri kullanan Peskov gazetecilerin Türkiye ile Rusya arasında ne gibi konuların görüşüldüğü konusundaki sorularını cevapsız bıraktı.


Şam yönetimiyle terör örgütleri arasında temas ve anlaşmaların olduğu iddiasına dair soruları yine cevapsız bıraktı. Peskov ayrıca Rusya'nın Suriye politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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